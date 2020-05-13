مرشحة غانا تقترب من ترأس بعثة الامم المتحدة في ليبيا

أكد مصدر دبلوماسي مسؤول في تصريح للساعة 24 ، ان مشاورات واسعة تجري في اروقة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بين الأمانة العامة و الدول الاعضاء و الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن حول تسمية المرشحة من غانا ” حنا تيتة ” لخلافة المستقيل اللبناني غسان سلامة في منصب رئيس بعثة الدعم للامم المتحدة بليبيا.

وكشف المصدر المسؤول اليوم الخميس ان الامريكية ستيفاني ويليامز من المتوقع مغادرتها الرئاسة المؤقتة وعودتها الى سابق عملها، كما ان المرشحة الغانية باتت الوحيدة، ولا توجد أي إعتراضات من الدول دائمة العضوية عليها.

و تجدر الإشارة الى أن حنا تيته حنا تيتة هي وزيرة خارجية غانا سابقاً و مبعوثة الأمم المتحدة لدى الأتحاد الأفريقي.