خروج العائدين من مصر إلى شحات بعد انتهاء مدة الحجر الصحي

أعلنت مديرية أمن شحات، الأربعاء، إنهاء مواطني المدينة العائدين من جمهورية مصر العربية والبالغ عددهم 79 شخصًا فترة الحجر الصحي المحددة بـ14 يومًا، وخروجهم من المنتجعات المخصصة للحجر بعد ثبوت خلوهم من فيروس «كورونا المستجد».

وأوضحت المديرية في بيان، أن فريق أطباء من مركز التقصي والرصد شحات أجرى فحوصات طبية أخيرة للكشف عن فيروس «كورونا» للعائدين من مصر قبل مغادرتهم مقار الحجر الصحي، أثبتت خلوهم جميعًا من الفيروس بعدما ظهرت نتائج التحليل سلبية.

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يشار إلى أن البلدية نقلت العالقين العائدين من مصر إلى مقار الحجر في شحات في 29 أبريل الماضي، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس «كورونا المستجد»، وحضر مراسم استقبال العائدين مدير أمن شحات رئيس لجنة مكافحة وباء كورونا بالبلدية.

ويتوالى وصول العالقين في مصر إلى ليبيا، حيث أعلن مدير إدارة الخدمات الصحية طبرق، عضو اللجنة الاستشارية لمكافحة وباء كورونا، عبدالمنعم أسويكر، أبريل الماضي، وصول أكثر من 400 مواطن ليبي من العالقين بمصر.

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