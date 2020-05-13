خارجية مجلس النواب ترحب ببيان مصر والإمارات وقبرص واليونان وفرنسا بشأن التدخل التركي في ليبيا

أخبار ليبيا24

رحّب النائب يوسف العقوري، رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب، ببيان وزراء خارجية دول مصر واليونان وقبرص والإمارات وفرنسا خاصة فيما يتعلق بالتنديد بالتدخل التركي العسكري في ليبيا.

وأعرب العقوري، عن أن السلطات الشرعية في ليبيا تأمل أن تكون جزءا من التنسيق المشترك الذي يهدف لإعادة الاستقرار للمنطقة.

وشدد العقوري، على ضرورة أن تتوقف تركيا عن انتهاك قرارات مجلس الأمن بالتدخل في شؤون ليبيا وجلب المرتزقة والسلاح، مؤكدًا أن ذلك تسبب في تصعيد خطير للعنف، ويهدد استقرار المنطقة بأكملها.

وأكد رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب التأكيد التزام مجلس النواب ولجنة الخارجية بنتائج مؤتمر برلين والعمل نحو حل سياسي شامل للأزمة الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة، كما جدد الدعوة للالتزام بالهدنة في شهر رمضان وإعطاء الفرصة لجهود الإغاثة الإنسانية.

في 11 مايو الجاري أكد وزراء خارجية الدول الخمس على أن كلاً من مذكرة التفاهم بشأن تعيين الحدود البحرية في البحر المتوسط، ومذكرة التفاهم بشأن التعاون الأمني والعسكري، الموقعتيّن في نوفمبر 2019 بين تركيا حكومة الوفاق، تتعارضان مع القانون الدولي وحظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، كما تقوضان الاستقرار الإقليمي.

وأدان الوزراء بشدة التدخل العسكري التركي في ليبيا، وحثوا تركيا على الاحترام الكامل لحظر السلاح الأممي ووقف تدفق المقاتلين الأجانب من سوريا إلى ليبيا، لما يشكله ذلك من تهديد لاستقرار دول جوار ليبيا في أفريقيا وكذلك في أوروبا.

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