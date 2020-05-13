باشاغا يتحدث عن وضع الجبهات.. و”فساد الداخلية”

قال وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، إن هناك “توازناً عسكرياً” على تخوم طرابلس بين الجيش الوطني وقوات الوفاق، مشيرا إلى أن أفرادا من شركة “فاغنر” الروسية تدخلوا بقوة وشراسة دعما للجيش.

وجاءت تصريحات باشاغا خلال مؤتمر صحفي، عقده في طرابلس، الأربعاء، تحدث فيه عن “الضعف الكبير” في وزارته منذ عام 2011 وحتى الفترة الماضية، مؤكدا أن “انتشار الفوضى والسلاح ساهما في تقويض عمل وزارة الداخلية الأمر الذي ساهم في انتشار الفساد المالي داخلها”.

وأشار باشاغا إلى أن عدد منتسبي “داخلية الوفاق” أصبح 255 ألفا عقب تقليص موظفيها مؤخراً، مشددا على فرض هيبة الوزارة في كافة المصالح والأجهزة والإدارات والأقسام التابعة لها.

ووفق ما نشرت الوزارة بصفحتها في “فيسبوك”، فق أكد باشاغا “ضرورة تبني مبدأ مصالحة وطنية من خلال إنشاء إدارة بهذا الاختصاص وذلك لرأب الصدع بين أبناء الوطن الواحد”.

وأرجع وزير الداخلية في حكومة الوفاق سبب تردي الوضع الاقتصادي في البلاد إلى استمرار إغلاق الحقول والموانئ النفطية.

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