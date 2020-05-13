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باشاغا يتحدث عن وضع الجبهات.. و”فساد الداخلية”

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، إن هناك “توازناً عسكرياً” على تخوم طرابلس بين الجيش الوطني وقوات الوفاق، مشيرا إلى أن أفرادا من شركة “فاغنر” الروسية تدخلوا بقوة وشراسة دعما للجيش.

وجاءت تصريحات باشاغا خلال مؤتمر صحفي، عقده في طرابلس، الأربعاء، تحدث فيه عن “الضعف الكبير” في وزارته منذ عام 2011 وحتى الفترة الماضية، مؤكدا أن “انتشار الفوضى والسلاح ساهما في تقويض عمل وزارة الداخلية الأمر الذي ساهم في انتشار الفساد المالي داخلها”.

وأشار باشاغا إلى أن عدد منتسبي “داخلية الوفاق” أصبح 255 ألفا عقب تقليص موظفيها مؤخراً، مشددا على فرض هيبة الوزارة في كافة المصالح والأجهزة والإدارات والأقسام التابعة لها.

ووفق ما نشرت الوزارة بصفحتها في “فيسبوك”، فق أكد باشاغا “ضرورة تبني مبدأ مصالحة وطنية من خلال إنشاء إدارة بهذا الاختصاص وذلك لرأب الصدع بين أبناء الوطن الواحد”.

وأرجع وزير الداخلية في حكومة الوفاق سبب تردي الوضع الاقتصادي في البلاد إلى استمرار إغلاق الحقول والموانئ النفطية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • فاغنر والجندويد من خزغبلات الاخوان لم يثبت عليها دليل واحد ولم نرى منهم اى اسير واحد بينما مرتزقة سوريا والدواعش ومرتزقة تشاد رايناهم باعيننا على الشاشة فى قبضة الجيش الوطنى الا تخجل ياميبون بان تقول عن توازن بين جيش وطنى مكلف من نواب الشعب لتحرير العاصمة باعترافك من المافيا الذين فشلتم فى التخلص منهم باعترافك ايضا والان وبعد جلب مرتزقة من سوريا واحتلال تركى مباشر تقول توازن اى توازن بين جيش يدعمه ستة مليون ليبى وقبائلة مع حثالة من الخوان للوطن ونفايات ارهابية واحتلال تركى راينا اعتراف احد الاسرى من المرتزقة باغتصاب ضابط تركى لامرأة من طرابلس ولايستطيع وزير الداخلية ان يتقذها فهو ديوث يحمل الملابس الداخلية للضابط التركى ويشجعه على جريمته فهل يرضى هذا القرف لزوجته او ابنته او امه ملعوب ابو اى منصب تتخلى فيه عن الشرف ولن تنجوا من القصاص العادل مهما طال الزمان

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