مركز الاستشعار عن بعد: هزة أرضية قبالة سواحل المنطقة الغربية لليبيا

أعلن المركزالليبي للاستشعار عن بعد تسجيل هزة أرضية، أمس الأربعاء، قبالة سواحل المنطقةالغربية لليبيا.

وأوضح المركز في منشور عبر صفحته على موقع “فيسبوك” أن محطات الرصد الزلزالي العالمية

أكدت أن الهزة بلغت قوتها 4.1 درجة على مقياس ريختر للزلازل، مشيرة إلى أن المركز السطحي للزلزال يقع بالبحر المتوسط ويبعد حوالي 272 كيلومتر شمال شرق العاصمة طرابلس, وقرابة 129 كيلومتر جنوب

العاصمة الماطية فاليتا, و490 كيلومتر جنوب شرق العاصمة التونسية.

وبين أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض على خط العرض: 34.81 شمالا ، وخط الطول: 15.00 شرقا.

وأضاف أنه نظرا لبعد المركز السطحي لهذه الهزة الأرضية عن منطقة اليابسة بحوالي أكثر من 272 كيلومتر قد يتم الشعور به بالمناطق القريبة من سواحل طرابلس.

وأكد المركز أن هذه المنطقة تعرف بنشاطها الزلزالي الملحوظ, حيث الصدع الزلزالي النشط الذي يمتد

خلال البحر المتوسط بأتجاه الشمال الغربي وإلى جزيرة مالطا, حيث شهدت المنطقة في الماضي العديد من الهزات الخفيفة والمتوسطة.

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