امغيب: شخصيات من مصراتة حاولت السيطرة على خليج سرت النفطي وهددت أمن الوطن

اتهم عضو مجلس

النواب سعيد امغيب، أمس الأربعاء، شخصيات من مدينة مصراتة أعضاء في حكومة الوفاق

غير المعتمدة، بالتضحية بأهل المدينة وإقحامها في الإرهاب والسعي للسيطرة على خليج

سرت النفطي وتهديد أمن الوطن بحسب تعبيره.

وقال امغيب في

منشور عبر صفحته على موقع “فيسبوك” إن أفرادً من حزب العدالة والتنمية

التابع لتنظيم الإخوان في مصراتة، ومن وصفهم بقادة الميليشيات فيها، أقحموا مدينتهم

في الحرب التي أهلكت الحرث والنسل وحملت مصراتة الكثير من الدماء، مشيرًا إلى أنهم

دعموا الإرهاب في بنغازي ودرنة واجدابيا والجنوب.

وأضاف عضو مجلس

النواب أن هؤلاء الأشخاص تعددت محاولاتهم الفاشلة في السيطرة على خليج سرت النفطي،

مؤكدًا أنهم الآن يستخدمون الأطفال في القتال من أجل تحقيق أحلام من سماهم بالغزاة

الأتراك، لافتا إلى أنهم ضحوا بأهل مصراتة ومصالحهم وعلاقاتهم بالمدن الأخرى لنفس

السبب.

وأوضح امغيب أن

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل إن هناك حديثا عن توقيع اتفاقيات من قبل شخصيات

من مدينة مصراتة في حكومة الوفاق تهدد أمن وسلامة واستقرار الوطن بالكامل، دون أن

يوضح النائب فحوى هذه الاتفاقيات أو الجهة التي وقعت معها.

