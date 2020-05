أفاد شهود عيان

لليبيا 24 ليلة الخميس بسقوط قذائف أطلقها الجيش على معسكر 77 وشارع الزاوية وطريق

السور بطرابلس

