لجنة مجابهة «كورونا» بمصراتة: إرسال 23 مسحة أنفية إلى المختبر المرجعي

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا المستجد» ببلدية مصراتة عن عدم استقبال أية حالات أمس الأربعاء، لافتة إلى سحب فريق الرصد والتقصي والاستجابة 23 مسحة أنفية بلعومية لحالات مختلفة، وإرسالها للمختبر المرجعي التابع للمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وقالت اللجنة في إيجازها اليومي عن الوضع الوبائي في المدينة، المنشور على صفحتها بموقع «فيسبوك»، الخميس، إن المسحات التي تم سحبها، الثلاثاء، وعددها 38 مسحة كانت نتائج التحاليل سالبة، لافتة إلى أن فريق الرصد والتقصي والاستجابة يتابع جميع الحالات حال حدوث أي تطور.

اقرأ أيضا افتتاح مختبر معملي بمركز مكافحة الأمراض في مصراتة قريبا



وأشار البيان إلى أن مركز شهداء الزروق للكشف المبكر كشف على أربع حالات وتم تحويلها لفريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة لأخذ مسحات مخبرية وإرسالها للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، فيما كشف مركز شهداء المقاصبة للكشف المبكر على حالة غادرت المركز بصحة جيدة.

وكشف مركز الكشف والعزل بالمعهد القومي للأورام على حالتي اشتباه بفيروس «كورونا» وتم تحويلها لفريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة لأخذ مسحات مخبرية وإرسالها للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، و في انتظار النتائج، حسب البيان.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا