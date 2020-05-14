اخبار ليبيا الان

صحيفة ألمانية: مطامع تركيا تعرقل أي تسوية في ليبيا ولولا المرتزقة لخسرت “الوفاق” المعركة

تم النشر منذُ ساعتين
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد تقرير لصحيفة “فيلت” الألمانية أن المصالح التركية تهدد المهمة “إيريني” التى أطلقها الاتحاد الأوروبى مؤخراً لمراقبة تنفيذ حظر الأسلحة على ليبيا.

وقال التقرير إن دبلوماسيين من حلف شمال الأطلنطى يدركون أن أنقرة ترغب ألا يعرقل أحد نقلها لشحنات تضم مقاتلين وأسلحة ثقيلة لدعم حكومة فايز السراج فى طرابلس.

وأضاف التقرير أنه لولا الدعم التركي بالمقاتلين والأسلحة، فإن حكومة السراج كانت لتخسر منذ زمن طويل حربها أمام قائد الجيش الوطنى الليبي المشير خليفة حفتر.

وأضاف أن تركيا لديها مصالح ومطامع قومية حالياً، وهو ما يجعل الأمر محيراً ويقلل من الآمال فى تسوية للقتال الدائر فى العاصمة الليبية طرابلس.

ونوه التقرير إلى حالة المعارضة الحالية داخل أروقة الاتحاد الأوروبي لفكرة دعم الناتو لهذه المهمة الجديدة، وأن فرنسا لديها مخاوف من حدوث ذلك، بينما رفضت بشكل قاطع كل من اليونان وقبرص مشاركة الناتو في مهمة المراقبة الجديدة “إيريني”.

وأشار التقرير إلى وجود حالة من التوتر خلف الكواليس في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل حول ماهية الشكل النهائي لعملية «إيريني»، منوهاً إلى أن هناك انتقادات من دبلوماسيين حول عدم وضوح ما الذي سيحدث في حال أوقف جنود الاتحاد الأوروبي سفن تهريب تابعة لتركيا العضو في حلف الناتو، وأنه إذا تمت مصادرة تلك السفن، فهل سيؤدي ذلك إلى مواجهة عنيفة أم ماذا؟

وقال التقرير إن الوضع مربك للغاية وبحاجة لإجابات كثيرة، وخاصة في ظل رفض كل من السراج وحفتر للعملية الجديدة “إيريني” لرغبتهم في استمرار دخول الأسلحة للبلاد، وأن الحرب في ليبيا لن تقوى على إيقافها هذه المهمة الجديدة للاتحاد الأوروبي

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • من الواضح ان الارهابيين اعداء لأمريكا وامريكا عدوه للارهابيين ولكن رغم العداوه التي بين الذئب والكلب إلا أنها في أحيان كثيره تلتقي مصالحهم في واقعه معينه وبالتالي ما يقوم به الذئب من تقتيل للاغنام لا يكره الكلب ذلك الفعل علي شناعته لأن العائد عليه مفيد جدا ففي كثرة الشياه النافقه توافر لحم لعدة اسابيع وسياسة الدول مشابه لشريعة الغابه فعندما طلبا الأذن تميم واردوغان من ترامب برغبتهما بدعم المليشيات الارهابيه المارقه في ليبيا ضد الجيش الوطني للبلاد أكدا لترمب أن لو انتصر الجيش الوطني والبرلمان الشرعي علي مليشيات الارهابيه المدافعه عن حكومه السراج الغير شرعيه في ليبيا فمعني ذلك سيكون هناك ترحيب بروسيا في ليبيا الجديده وستدخل روسيا وستخرج أمريكا ولكن اذا انتصر حزب الاخوان ومليشياته الارهابيه فلن يدخل الروس لليبيا فدع سيادة ترامب تركيا تدخل الحرب في ليبيا لابعاد حفتر والبرلمان عن حكم ليبيا وتمكين الأخوان من الحكم وهو الضمأن لعدم تواجد روسيا في ليبيا وترامب مستعد يقبل بالارهابيين يحكموا ليبيا طالما انهم سيبعدوا روسيا عن الاستفاده من خيرات ليبيا فألتقت مصلحة الذئب بمصلحة الكلب فقام ترامب وأعطي الضؤ الاخضر لتركيا لدخول الحرب مسانده للمليشيات الارهابيه علي عينك يا تاجر فالاخوان اليوم امام نصر او نصف نصر وفي الحالتين سيكونوا الاخوان بألف خير ان انتصروا وحكموا كان بها و كان توازن القوه الذي احدثوتهتركيا وقطر قد جعل البرلمان الشرعي والجيش الوطني يقبل بهما كشريك ويتقاسم معهم السلطه كان بها

    رد