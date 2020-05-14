بعد موافقة لجنة مكافحة كورونا.. تعليم الوفاق تعلن استئناف الدراسة في 13 يونيو المقبل

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني عادل جمعة، أن العودة التدريجية للدراسة ستكون في 13 من شهر يونيو القادم، وذلك بحسب الخطة المعتمدة التي ستعلن عنها الوزارة غدا الخميس.

وأوضح جمعة، أن عودة المدارس ستكون من خلال استئناف دراسة طلبة الشهادتين الإعدادية والثانوية والتي ستستمر لمدة شهرين، وفق تصريحه لمكتب التواصل والإعلام بوزارة التعليم.

وأشار جمعة، إلى أن الخطوة استئناف الدراسة تأتي بعد موافقة اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا على مقترح الوزارة التفصيلي والمحال للجنة العليا لمجابهة جائحة كارونا.

وبين جمعة، أن البداية المتأخرة للعام الدراسي الحالي واندلاع الحرب في العاصمة طرابلس كانت من أهم العوامل التي أدت إلى تأخر تنفيذ المقررات الدراسية والتي لم تتجاوز ما نسبته 41%.

وأعلن وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني، أن الوزارة ستوفر الظروف الصحية المناسبة للطلاب في المؤسسات التعليمية من خلال توفير الاحتياجات الضرورية وتنظيف المؤسسات التعليمية وتعقيمها بشكل دوري.

ونوه عادل جمعة، إلى أن وزير التعليم شكل لجنة تتولى الإشراف والمتابعة للعودة المدرسية، وأن التنسيق مستمر ومتواصل مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض لتنفيذ الإجراءات للحفاظ علي سلامة الطلبة، والحرص على استكمال العام الدراسي في ظروف صحية ملائمة.

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