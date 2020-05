سيريني تؤكد التزام إيطاليا بالعمل على وقف إطلاق النار في ليبيا

أكدت نائب وزير الخارجية الإيطالية

“مارينا سيريني” أمس الأربعاء التزام بلادها بالعمل على وقف إطلاق النار في ليبيا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين سيريني ووكيل

وزارة الخارجية الجزائرية،

رشيد بلادهان، تناولت مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وأكدت سيريني على اتفاق وجهات النظر بين روما والجزائر بشأن

تجاوز الازمة الليبية، مشددة على التزام بلادها القوي في “جهود وقف إطلاق النار

واستئناف الحوار السياسي بقيادة الأمم المتحدة ، في إطار ما تم اقراره خلال مؤتمر

برلين في يناير الماضي”، وضرورة المضي في أقرب وقت ممكن بتعيين الممثل الخاص

للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا.

