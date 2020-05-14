مستشفى غات يتسلم شحنة مستلزمات طبية لمجابهة جائحة كورونا

تسلم مستشفى غات العام شحنة مستلزمات طبية مقدمة من مكتب خدمات التضامن الاجتماعي بغات، وذلك في إطار برنامج هيئة التضامن لمجابهة جائحة كورونا .

وتم الاستلام بحضور مدير مستشفى غات، حامد علي، ونائب مدير المستشفى، عبدالغني مينا، ومدير الشؤون الطبية، حسن الناني، إلى جانب مدير مكتب التضامن بغات، مراد قدور، وعميد البلدية المكلف، فاطمة سيدي، ومسؤولة ملف الصحة بالمجلس البلدي.

وتضمنت الشحنة بدلا وأقنعة واقية إلى جانب كمية من المستلزمات الوقائية وجهاز شفط السوائل وعدد من الأسرة الطبية التي تم تحويلها مباشرة إلى مقر العزل الصحي الذي يشرف عليه مستشفى غات العام .

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