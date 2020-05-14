أمن بنغازي يضبط 7 مهربين للمركبات الآلية من جنسية أجنبية

تمكن قسم البحث الجنائي بمُديرية أمن بنغازي من ضبط 7 اشخاص يحملون الجنسية السودانية لدخولهم البلاد عبر هجرة غير شرعية، وشروعهم فى تهريب المركبات الآلية من دولة ليبيا إلى السودان.
وقال البحث الجنائي بالمديرية فى إيجاز صحفى اليوم الخميس، أثناء تكثيف التحريات والدفع بقوات للبحث والتحري وفق الخطة الأمنية التي وضعتها مديرية أمن بنغازي ومن خلال قسم البحث الجنائي بمُـديرية الأمن و بتكثيف تحرياته تمكن الأعضاء بضبط شخصين على متن مركبة نوع هونداي أتوز لا يحملون اي مستندات شخصية .
وتابعت المديرية ، بالاستدلال معهم افادوا بأنهم يقومون بممارسة تهريب المركبات من دولة ليبيا إلى دولة السودان ؛ وأفادوا بأنهم يعملون مع خمس اشخاص اخرون ويقومون معهم بعمليات تهريب المركبات من دولة ليبيا وبيعها في دولة السودان ، كما افادوا بأنهم دخلوا البلاد عن طريق الهجرة غير الشرعية وبتكليف وحدة تحريات بقسم البحث الجنائي بمُـديرية أمن بنغــازي ؛لأعداد كمين مُحكم عن طريق الهاتف وبفضل الله بعزم الرجال تم ضبطهم جميعاً وبالاستدلال معهم اعترفوا بأنهم قائمين على عمليات تهريب المركبات من دولة ليبيا إلى دولة السودان وعليه اتخذت إلإجراءات القانونية حيالهم .
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