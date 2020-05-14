أمن بنغازي يضبط 7 مهربين للمركبات الآلية من جنسية أجنبية

تمكن قسم البحث الجنائي بمُديرية أمن بنغازي من ضبط 7 اشخاص يحملون الجنسية السودانية لدخولهم البلاد عبر هجرة غير شرعية، وشروعهم فى تهريب المركبات الآلية من دولة ليبيا إلى السودان.

وقال البحث الجنائي بالمديرية فى إيجاز صحفى اليوم الخميس، أثناء تكثيف التحريات والدفع بقوات للبحث والتحري وفق الخطة الأمنية التي وضعتها مديرية أمن بنغازي ومن خلال قسم البحث الجنائي بمُـديرية الأمن و بتكثيف تحرياته تمكن الأعضاء بضبط شخصين على متن مركبة نوع هونداي أتوز لا يحملون اي مستندات شخصية .

وتابعت المديرية ، بالاستدلال معهم افادوا بأنهم يقومون بممارسة تهريب المركبات من دولة ليبيا إلى دولة السودان ؛ وأفادوا بأنهم يعملون مع خمس اشخاص اخرون ويقومون معهم بعمليات تهريب المركبات من دولة ليبيا وبيعها في دولة السودان ، كما افادوا بأنهم دخلوا البلاد عن طريق الهجرة غير الشرعية وبتكليف وحدة تحريات بقسم البحث الجنائي بمُـديرية أمن بنغــازي ؛لأعداد كمين مُحكم عن طريق الهاتف وبفضل الله بعزم الرجال تم ضبطهم جميعاً وبالاستدلال معهم اعترفوا بأنهم قائمين على عمليات تهريب المركبات من دولة ليبيا إلى دولة السودان وعليه اتخذت إلإجراءات القانونية حيالهم .