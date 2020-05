صهد: البيان الخماسي يشير لإعلان تكتل لهذه الدول ضد الأهداف التركية

أكد عضو ما يسمى

بمجلس الدولة إبراهيم صهد أن البيان الخماسي الذي أصدرته دول فرنسا واليونان ومصر

والإمارات وقبرص يشير إلى وجود تكتل لهذه الدول سيعلن عنه قريبا يوحد مواقفها ضد

الأهداف والمصالح التركية.

وأبدى صهد في

تصريح إعلامي استغرابه من البيان الخماسي حول التدخل التركي في ليبيا، مضيفا أنه

لا يحق لأحد الاعتراض على الاتفاق الموقع بين الحكومة التركية وحكومة الوفاق.

