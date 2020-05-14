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صهد: البيان الخماسي يشير لإعلان تكتل لهذه الدول ضد الأهداف التركية

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أكد عضو ما يسمى
بمجلس الدولة إبراهيم صهد أن البيان الخماسي الذي أصدرته دول فرنسا واليونان ومصر
والإمارات وقبرص يشير إلى وجود تكتل لهذه الدول سيعلن عنه قريبا يوحد مواقفها ضد
الأهداف والمصالح التركية.

وأبدى صهد في
تصريح إعلامي استغرابه من البيان الخماسي حول التدخل التركي في ليبيا، مضيفا أنه
لا يحق لأحد الاعتراض على الاتفاق الموقع بين الحكومة التركية وحكومة الوفاق.

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قناة ليبيا 24

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تعليقات

  • بعدما بعتم شرفكم كأخوان للاتراك خسرتوا شرفكم أمام الليبيين بالتآمر جهارا نهارا علي بلادكم ولكن في المقابل تناقص عندكم عدد الجيف النافقه من المليشيات الارهابيه

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  • اى اتفاق ياصهد يامتخلف عقليا فالسراج ﻻيملك طبقا للاتفاق السياسى ان يوقع منفردا على اتفاق ويحتاج لتوافق اعضاء المجلس التسعة ثم يعرض على مجلس النواب للتصديق عليه فالسراج ليس منتخبا من الشعب ولم ينل ثقة مجلس النواب اصلا ولم يؤدى اليمين الدستورى وبالتالى فهو ليس اتفاق بل نفاق اما التحالف الخماسى الذى يضم دولة كبرى عضو دائم يملك حق الفيتو مثل فرنسا مع قوى اقليمية مثل اليونان ومصر فيعنى ردع اردوغان وكسر انفه حتى يسقطه الشعب فى انقرة

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  • الا تسحى ياصهد وانت يخرج من مؤخرتك غير الزياط صهد من العلاقات الحميمة مع مرتزق سورى حلبى اراد ان يقضى شهوته مع خروف مثلك مقابل حمايتك من الجيش الوطنى الرافض لاخوان لوط الاخوان المثليين

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  • Avatar يقول الشعب الليبي=حفتر، حفتر=الشعب الليبي...معادلة وطنية ليبية بطولية دكت مضاجع الاخوان المفلسين ، عملااااااااااء تركيا:

    ذنب من الاذناب واحد المنبطجين على بطونهم لسيده اردوغان

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