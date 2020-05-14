صحفي موال لأردوغان: سنضم ليبيا إلى تركيا بالقانون

ذهب أحد الصحفيين الموالين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعيدا، حيث زف ما وصفه “خبرا رائعا للأتراك” ، والذي زعم فيه بأنه يمكن استعادة ليبيا إلى السيادة التركية بالقانون.

وزعم حاجي يقيشيقلي، الذي يعمل في قناة “العقد الجديد” التابعة لتيار الإسلام السياسي التركي، إن تركيا بإمكانها استعادة أراضي كانت تابعة لها، إذا حركت دعاوى قضائية في المحاكم الدولية.

وقال “يقيشيقلي” عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “خبر رائع للعالم التركي هناك 100 جمعية تركية متخصصة في القانون الدولي أكدت أن تركيا بإمكانها استعادة ليبيا وكذلك جزيرة كريت و12 جزيرة يونانية والموصل وكركوك والقرم وغرب تراقيا.

وواصل زعمه موضحا أن بلاده تستطيع استعادة ما وصفه ” بأراضيها” إذا رفعت قضية أمام المحاكم الدولية، وبسهولة تامة تستعيد تركيا هذه الأراضي التابعة لها إلى حضن الأم.