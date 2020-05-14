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الجيش الليبي يكشف أهداف المسؤولين عن قصف شارع الزاوية ومستشفى طرابلس

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

نفت القيادة العامة للجيش الليبي، في بيان لها، تنفيذها أي عمليات قصف لمنطقة شارع الزاوية ومحيط مستشفى طرابلس المركزي ومنطقة طريق السور وشارع الجمهورية والمناطق المجاورة، والتي سقط عليها قبل قليل وابل من القذائف . 

وأوضحت القيادة العامة، في بيان نُشر، فجر الخميس، عبر الصفحة الرسمية للناطق باسم القائد العام أحمد المسماري، أن هدف هذه السياسة القذرة التي باتت تنتهجها المليشيات مؤخرًا بالتنسيق مع المخابرات التركية من خلال تعمد استهداف المدنيين في مناطق مدنية  مأهولة وبعيدة عن أي مرافق عسكرية باتت مفضوحة لاستجداء تدخل عسكري أكبر من سيدهم المعتوه أردوغان ومنحه مبررًا للتدخل بحجة حماية المدنيين، وفق نص البيان 

وتابع البيان، من جهة أخرى تهدف هذه السياسة إلى تأليب الشارع في طرابلس ضد القوات المسلحة من جهة أخرى بهدف استقطاب عدد أكبر من المقاتلين بسبب عزوف شباب العاصمة عن القتال مع المليشيات، وفرار وموت عدد كبير من المليشيات السورية، وامتناع عدد آخر عن التوجه من شمال سوريا الى ليبيا، بحسب البيان.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • افلاس المليشيات بعد كلام باشااغا الذى كذب نائب اردوغان اقطاى المسطول الذى تحدث عن تراجع الجيش لوضعه من سنتين .
    هدف الاخوان من هذا القصف خوفهم من انتفاضة شعبية بعد خفض مرتبات الموظفين نتيجة تآكل الاحتياطى النقدى بالمصرف المركزى لصرف معظمه على جلب المرتزقة ودعم اقتصاد اردوغان على حساب الشعب الذى حرمهم من موارد النفط لدعم الارهاب ومع مرور الوقت يزيد الخناق على حكومة اللاوفاق مع الخوان اللامسلمين ولم يعد امامهم سوى الانتحار وقصف المدنيين حتى يتدخل المجتمع الدولى المشغول بالكورونا لانقاذهم باى اتفاق سياسى يبقيهم فى المشهد ولكنهم واهمون فلا امن ولا امان الا بسحق الخوان كما حدث رغم انف اردوغان فى مصر والسودان

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