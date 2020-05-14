الجيش الليبي يكشف أهداف المسؤولين عن قصف شارع الزاوية ومستشفى طرابلس

نفت القيادة العامة للجيش الليبي، في بيان لها، تنفيذها أي عمليات قصف لمنطقة شارع الزاوية ومحيط مستشفى طرابلس المركزي ومنطقة طريق السور وشارع الجمهورية والمناطق المجاورة، والتي سقط عليها قبل قليل وابل من القذائف .

وأوضحت القيادة العامة، في بيان نُشر، فجر الخميس، عبر الصفحة الرسمية للناطق باسم القائد العام أحمد المسماري، أن هدف هذه السياسة القذرة التي باتت تنتهجها المليشيات مؤخرًا بالتنسيق مع المخابرات التركية من خلال تعمد استهداف المدنيين في مناطق مدنية مأهولة وبعيدة عن أي مرافق عسكرية باتت مفضوحة لاستجداء تدخل عسكري أكبر من سيدهم المعتوه أردوغان ومنحه مبررًا للتدخل بحجة حماية المدنيين، وفق نص البيان

وتابع البيان، من جهة أخرى تهدف هذه السياسة إلى تأليب الشارع في طرابلس ضد القوات المسلحة من جهة أخرى بهدف استقطاب عدد أكبر من المقاتلين بسبب عزوف شباب العاصمة عن القتال مع المليشيات، وفرار وموت عدد كبير من المليشيات السورية، وامتناع عدد آخر عن التوجه من شمال سوريا الى ليبيا، بحسب البيان.