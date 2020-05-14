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المسماري ينفي قصف الجيش منطقة شارع الزاوية ومستشفى طرابلس

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

نفى الناطق باسم
الجيش أحمد المسماري، اليوم الخميس، تنفيذ الجيش أي عمليات قصف لمنطقة شارع
الزاوية ومحيط مستشفى طرابلس المركزي ومنطقة طريق السور وشارع الجمهورية والمناطق
المجاورة التي سقط عليها قبل قليل وابل من القذائف .

وأكدت القيادة أن تعمد استهداف المناطق
المدنية المأهولة هو سياسة تنتهجها قوات الوفاق بالتنسيق مع المخابرات التركية لاستجداء تدخل عسكري أكبر من التركية
وتبرير ذلك بحجة حماية المدنيين.

وبين أن هذه
السياسة تسعى أيضا لتأليب الشارع في طرابلس ضد الجيش واستقطاب عدد أكبر من
المقاتلين بسبب عزوف شباب العاصمة عن القتال مع قوات الوفاق فضلا عن هروب عدد كبير
من المرتزقة السوريين وامتناع عدد آخر عن التوجه من شمال سوريا الى ليبيا .

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  • ليس هذا بجديد على الاخوان فرايناهم من قبل سحقهم بمصر فى احد مظاهرات الخوان احد الخوان يخرج مسدس ويطلق منه النار على رأس احد المتظاهرين امامه ليتهم الامن المصرى بقتل المتظاهرين وراينا احد الخرفان يخرج على قناة الجزيرة الحقيرة ويقول انهم فى موقعة الجمل قتلوا عشرة من المتظاهرين واتضح ان العاشر اخوانى قتل بنيران صديقة فسفك الدماء جزء من عقيدتهم الفاسدة

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