المسماري ينفي قصف الجيش منطقة شارع الزاوية ومستشفى طرابلس

نفى الناطق باسم

الجيش أحمد المسماري، اليوم الخميس، تنفيذ الجيش أي عمليات قصف لمنطقة شارع

الزاوية ومحيط مستشفى طرابلس المركزي ومنطقة طريق السور وشارع الجمهورية والمناطق

المجاورة التي سقط عليها قبل قليل وابل من القذائف .

وأكدت القيادة أن تعمد استهداف المناطق

المدنية المأهولة هو سياسة تنتهجها قوات الوفاق بالتنسيق مع المخابرات التركية لاستجداء تدخل عسكري أكبر من التركية

وتبرير ذلك بحجة حماية المدنيين.

وبين أن هذه

السياسة تسعى أيضا لتأليب الشارع في طرابلس ضد الجيش واستقطاب عدد أكبر من

المقاتلين بسبب عزوف شباب العاصمة عن القتال مع قوات الوفاق فضلا عن هروب عدد كبير

من المرتزقة السوريين وامتناع عدد آخر عن التوجه من شمال سوريا الى ليبيا .

