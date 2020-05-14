المسماري ينفى تنفيذ القوات المسلحة لأي قصف على عدة مناطق بالزاوية ‏وطرابلس

قال اللواء أحمد المسماري الناطق الرسم باسم الجيش الليبي، إن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية تنفى تنفيذها أي عمليات قصف لمنطقة شارع الزاوية ومحيط مستشفى طرابلس المركزي ومنطقة طريق السور وشارع الجمهورية والمناطق المجاورة التي سقط عليها قبل قليل وابل من القذائف .
وتابع المسماري فى إيجاز صحفي اليوم الخميس، كما تؤكد القيادة العامة أن هدف هذه السياسة القذرة التي باتت تنتهجها المليشيات مؤخرًا بالتنسيق مع المخابرات التركية من خلال تعمد استهداف المدنيين في مناطق مدنية مأهولة وبعيدة عن أي مرافق عسكرية باتت مفضوحة لاستجداء تدخل عسكري أكبر من سيدهم المعتوه أردوغان ومنحه مبررًا للتدخل بحجة حماية المدنيين ، هذا من جهة وتأليب الشارع في طرابلس ضد القوات المسلحة من جهة أخرى بهدف استقطاب عدد أكبر من المقاتلين بسبب عزوف شباب العاصمة عن القتال مع المليشيات وفرار وموت عدد كبير من المليشيات السورية وامتناع عدد آخر عن التوجه من شمال سوريا الى ليبيا
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