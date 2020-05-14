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المسماري ينفى تنفيذ القوات المسلحة لأي قصف على عدة مناطق بالزاوية ‏وطرابلس

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال اللواء أحمد المسماري الناطق الرسم باسم الجيش الليبي، إن القيادة العامة ‏للقوات المسلحة العربية الليبية تنفى تنفيذها أي عمليات قصف لمنطقة شارع الزاوية ‏ومحيط مستشفى طرابلس المركزي ومنطقة طريق السور وشارع الجمهورية ‏والمناطق المجاورة التي سقط عليها قبل قليل وابل من القذائف . ‏

وتابع المسماري فى إيجاز صحفي اليوم الخميس، كما تؤكد القيادة العامة أن هدف ‏هذه السياسة القذرة التي باتت تنتهجها المليشيات مؤخرًا بالتنسيق مع المخابرات ‏التركية من خلال تعمد استهداف المدنيين في مناطق مدنية مأهولة وبعيدة عن أي ‏مرافق عسكرية باتت مفضوحة لاستجداء تدخل عسكري أكبر من سيدهم المعتوه ‏أردوغان ومنحه مبررًا للتدخل بحجة حماية المدنيين ، هذا من جهة وتأليب الشارع ‏في طرابلس ضد القوات المسلحة من جهة أخرى بهدف استقطاب عدد أكبر من ‏المقاتلين بسبب عزوف شباب العاصمة عن القتال مع المليشيات وفرار وموت عدد ‏كبير من المليشيات السورية وامتناع عدد آخر عن التوجه من شمال سوريا الى ليبيا ‏

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • .ليس هذا بجديد على الاخوان فرايناهم من قبل سحقهم بمصر فى احد مظاهرات الخوان احد الخوان يخرج مسدس ويطلق منه النار على رأس احد المتظاهرين امامه ليتهم الامن المصرى بقتل المتظاهرين وراينا احد الخرفان يخرج على قناة الجزيرة الحقيرة ويقول انهم فى موقعة الجمل قتلوا عشرة من المتظاهرين واتضح ان العاشر اخوانى قتل بنيران صديقة فسفك الدماء جزء من عقيدتهم الفاسدة

    رد

  • .ليس هذا بجديد على الاخوان فرايناهم من قبل سحقهم بمصر فى احد مظاهرات الخوان احد الخوان يخرج مسدس ويطلق منه النار على رأس احد المتظاهرين امامه ليتهم الامن المصرى بقتل المتظاهرين وراينا احد الخرفان يخرج على قناة الجزيرة الحقيرة ويقول انهم فى موقعة الجمل قتلوا عشرة من المتظاهرين واتضح ان العاشر اخوانى قتل بنيران صديقة فسفك الدماء جزء من عقيدتهم الفاسدة

    رد

    • هدف الاخوان من هذا القصف خوفهم من انتفاضة شعبية بعد خفض مرتبات الموظفين نتيجة تآكل الاحتياطى النقدى بالمصرف المركزى لصرف معظمه على جلب المرتزقة ودعم اقتصاد اردوغان على حساب الشعب الذى حرمهم من موارد النفط لدعم الارهاب ومع مرور الوقت يزيد الخناق على حكومة اللاوفاق مع الخوان اللامسلمين ولم يعد امامهم سوى الانتحار وقصف المدنيين حتى يتدخل المجتمع الدولى المشغول بالكورونا لانقاذهم باى اتفاق سياسى يبقيهم فى المشهد ولكنهم واهمون فلا امن ولا امان الا بسحق الخوان كما حدث رغم انف اردوغان فى مصر والسودان

      رد

  • .هدف الاخوان من هذا القصف خوفهم من انتفاضة شعبية بعد خفض مرتبات الموظفين نتيجة تآكل الاحتياطى النقدى بالمصرف المركزى لصرف معظمه على جلب المرتزقة ودعم اقتصاد اردوغان على حساب الشعب الذى حرمهم من موارد النفط لدعم الارهاب ومع مرور الوقت يزيد الخناق على حكومة اللاوفاق مع الخوان اللامسلمين ولم يعد امامهم سوى الانتحار وقصف المدنيين حتى يتدخل المجتمع الدولى المشغول بالكورونا لانقاذهم باى اتفاق سياسى يبقيهم فى المشهد ولكنهم واهمون فلا امن ولا امان الا بسحق الخوان كما حدث رغم انف اردوغان فى مصر والسودان

    رد

  • راهو المحماري المكيالين اذا قال شئ فتاكد تماماً ان عكسه قد حدث. فهو اكذب خلق الله بعد مسيلمة

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