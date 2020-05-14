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القيادة العامة تنفي تنفيذها عمليات قصف على مناطق في طرابلس

تم النشر منذُ 40 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نفت القيادة العامة للقوات المسلحة، تنفيذها أي عمليات قصف لمنطقة شارع الزاوية ومحيط مستشفى طرابلس المركزي ومنطقة طريق السور وشارع الجمهورية والمناطق المجاورة، التي سقط عليها قبل قليل وابل من القذائف.

وأكدت القيادة في بيان لها، “أن هدف هذه السياسة “القذرة” التي باتت تنتهجها المليشيات مؤخرًا بالتنسيق مع المخابرات التركية من خلال تعمد استهداف المدنيين في مناطق مدنية مأهولة وبعيدة عن أي مرافق عسكرية باتت مفضوحة لاستجداء تدخل عسكري أكبر من سيدهم المعتوه أردوغان ومنحه مبررًا للتدخل بحجة حماية المدنيين ، هذا من جهة وتأليب الشارع في طرابلس ضد القوات المسلحة من جهة أخرى بهدف استقطاب عدد أكبر من المقاتلين”.

كما تؤكد القيادة العامة بسبب عزوف شباب العاصمة عن القتال مع المليشيات وفرار وموت عدد كبير من المليشيات السورية وامتناع عدد آخر عن التوجه من شمال سوريا الى ليبيا .

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • دعوات تركيا اليوم الواهيه للتدخل في ليبيا نفس دعوات ايطاليا الواهيه للتدخل في ليبيا عام 1911 قبل ذلك في 3 أكتوبر 1911 بدأ الغزو الإيطالي لليبيا بطرابلس بدعوى أن الإيطاليين جاؤا لتحرير الليبيين من الحكم العثماني، ورغم المقاومة العنيفة من الليبيين للغزو، قامت الدولة العثمانية بتسليم ليبيا إلى إيطاليا بتوقيع الطرفين اتفاقة تعترف بموجبها الأستانة بامتلاك إيطاليا لليبيا في ما عرفت بمعاهدة لوزان في 1912.في 1934 قامت إيطاليا بدمج إقليمي طرابلس وبرقة كإقليم مستعمر واحد تحت الاسم التقليدي للبلاد “ليبيا” والذي صار الاسم الرسمي للمستعمرة

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    • هدف الاخوان من هذا القصف خوفهم من انتفاضة شعبية بعد خفض مرتبات الموظفين نتيجة تآكل الاحتياطى النقدى بالمصرف المركزى لصرف معظمه على جلب المرتزقة ودعم اقتصاد اردوغان على حساب الشعب الذى حرمهم من موارد النفط لدعم الارهاب ومع مرور الوقت يزيد الخناق على حكومة اللاوفاق مع الخوان اللامسلمين ولم يعد امامهم سوى الانتحار وقصف المدنيين حتى يتدخل المجتمع الدولى المشغول بالكورونا لانقاذهم باى اتفاق سياسى يبقيهم فى المشهد ولكنهم واهمون فلا امن ولا امان الا بسحق الخوان كما حدث رغم انف اردوغان فى مصر والسودان

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  • .ليس هذا بجديد على الاخوان فرايناهم من قبل سحقهم بمصر فى احد مظاهرات الخوان احد الخوان يخرج مسدس ويطلق منه النار على رأس احد المتظاهرين امامه ليتهم الامن المصرى بقتل المتظاهرين وراينا احد الخرفان يخرج على قناة الجزيرة الحقيرة ويقول انهم فى موقعة الجمل قتلوا عشرة من المتظاهرين واتضح ان العاشر اخوانى قتل بنيران صديقة فسفك الدماء جزء من عقيدتهم الفاسدة

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  • لم نعد نسمع منكم عن أي مليشياوي قد نفق فأستهدفوا اوكار الارهابيين بوابل من اعنف سلاح خلوا الاشلاء تتطاير فقد بلغ السيل الزُبّي فكل ليبي حر شريف يسعد بسماع ان عدد المليشيات النافقه بلغ كذا وكذا لماذا تراجعت اعداد النفوق بينهم فهل رفعتوا ايديكم عن استهدافهم أم لسبب ما فعالجوا الاسباب بسرعه نريدوا سماع قيادات كبيره من المليشات قد نفقت تحت الانقاض

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  • كل الليبين الشرفاء يعلمون علم اليقين أن الإخوان وميليشياتهم لا يمكن أن يستسلموا بسهولة رغم هزيمتهم بالجبهات وهزيمتهم بصندوق الانتخاب عام 2014 ومستعدين يضحوا بالمدنيين ومزيد من المدنيين لكى يضحكوا على البسطاء ويسخرونهم ضد الجيش والعطاء الاتراك الفرصة لاحتلال طرابلس بحجة حماية المدنيين وهى كلمة حق اريد بها باطل كما قال الامام على بن أبى طالب كرم الله وجهه .

    رد

  • هدف الاخوان من هذا القصف خوفهم من انتفاضة شعبية بعد خفض مرتبات الموظفين نتيجة تآكل الاحتياطى النقدى بالمصرف المركزى لصرف معظمه على جلب المرتزقة ودعم اقتصاد اردوغان على حساب الشعب الذى حرمهم من موارد النفط لدعم الارهاب ومع مرور الوقت يزيد الخناق على حكومة اللاوفاق مع الخوان اللامسلمين ولم يعد امامهم سوى الانتحار وقصف المدنيين حتى يتدخل المجتمع الدولى المشغول بالكورونا لانقاذهم باى اتفاق سياسى يبقيهم فى المشهد ولكنهم واهمون فلا امن ولا امان الا بسحق الخوان كما حدث رغم انف اردوغان فى مصر والسودان

    رد

  • فرعنه المليشيات اليوم نتاج طبيعي للهدنه التي دخل فيها الجيش فقد منحهم فرصه جلب أسلحه ومرتزقه في الجيش أخذ دور المتفرج يوم كان يقول الناطق الرسمي باسم الجيش رصدنا نزول اسلحه وتعزيزات من تركيا وكان يكتفي بالقول رصدنا في الوقت الذي فيه بشوق لسماع رصدنا وقصف ودمرنا فلو كان الجيش كان يستهدف فيها لحظه وصولها ما كانش تملك المليشيات الارهابيه يكون عندهم سلاح يتجرأوا به علي قصف مواقع الجيش

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