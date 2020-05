العقوري يرحب بالبيان الدولي الخماسي بشأن التدخل التركي في ليبيا

أعلن رئيس لجنة

الخارجية في مجلس النواب، يوسف العقوري، اليوم الخميس، ترحيبه بالبيان الدولي

الخماسي الصادر عن كل من فرنسا واليونان ومصر والإمارات وقبرص، والذي ندد بالتدخل

التركي في ليبيا.

وأوضح العقوري

في بيان له أن ما سماها بالسلطات الشرعية في ليبيا تأمل أن تكون جزءا من التنسيق

المشترك الذي يهدف لإعادة الاستقرار للمنطقة .

وشدد العقوري

على ما ورد في البيان من ضرورة أن تتوقف تركيا عن التدخل في شؤون ليبيا وجلب

المرتزقة والسلاح وانتهاك قرارات مجلس الأمن ، معتبرا أن ذلك هو ما تسبب في تصعيد

خطير للعنف ، وتهديد لاستقرار المنطقة بأكملها ، بحسب تعبيره.

