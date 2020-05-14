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العقوري يرحب بالبيان الدولي الخماسي بشأن التدخل التركي في ليبيا

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلن رئيس لجنة
الخارجية في مجلس النواب، يوسف العقوري، اليوم الخميس، ترحيبه بالبيان الدولي
الخماسي الصادر عن كل من فرنسا واليونان ومصر والإمارات وقبرص، والذي ندد بالتدخل
التركي في ليبيا.

وأوضح العقوري
في بيان له أن ما سماها بالسلطات الشرعية في ليبيا تأمل أن تكون جزءا من التنسيق
المشترك الذي يهدف لإعادة الاستقرار للمنطقة .

وشدد العقوري
على ما ورد في البيان من ضرورة أن تتوقف تركيا عن التدخل في شؤون ليبيا وجلب
المرتزقة والسلاح وانتهاك قرارات مجلس الأمن ، معتبرا أن ذلك هو ما تسبب في تصعيد
خطير للعنف ، وتهديد لاستقرار المنطقة بأكملها ، بحسب تعبيره.

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تعليق

  • خلاص ذبحتنا يا عقوري بالترحيب ببيان الدول راهو حبر علي ورق ليس إلا فلو فيهم فائده كان ممكن سبقوا به تسليح تركيا للمليشيات ومش يصبروا حتي تستكمل المليشيات التسليح وبعدها يتحركوا في حلف نمر من ورق ضد تركيا

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