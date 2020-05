تمكن 190 من

الرعايا التونسيين العالقين في ليبيا من الدخول إلى بلادهم يوم أمس الأربعاء.

وأوضح والي

مدينة مدنين التونسية الحدودية، الحبيب شواط، أن هذا العدد من العالقين التونسيين بليبيا دخلوا البلاد، من معبر رأس جدير الحدودي.

وأوضح شواط أن

المصالح الديوانية والأمنية والصحية انطلقت في مباشرة الإجراءات اللازمة للتيسير

على هؤلاء المواطنين العالقين، على حد قوله.

The post دخول 190 من العالقين التونسيين في ليبيا إلى بلادهم appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24