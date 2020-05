أعلن الناطق

باسم مركز الطب الميداني مالك مرسي، ليلة الخميس ارتفاع عدد الإصابات جراء سقوط

قذائف على الأحياء المجاورة لمستشفى شارع الزاوية

إلى 14 حالة .

