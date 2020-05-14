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سقوط قذائف على عدد من الأحياء في طرابلس والقيادة العامة للجيش تنفي صلتها

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

نفت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي تنفيذها أي عمليات قصف لمنطقة شارع الزاوية ومحيط مستشفى طرابلس المركزي ومنطقة طريق السور وشارع الجمهورية والمناطق المجاورة، وذلك إثر تعرض تلك المناطق الليلة لسقوط عدد من القذائف.

وأكدت القيادة، في تصريح الناطق باسم القائد العام للجيش، اللواء أحمد المسماري، “أن هدف هذه السياسة القذرة التي باتت تنتهجها المليشيات مؤخرًا بالتنسيق مع المخابرات التركية من خلال تعمد استهداف المدنيين في مناطق مدنية  مأهولة وبعيدة عن أي مرافق عسكرية باتت مفضوحة لاستجداء تدخل عسكري أكبر من سيدهم المعتوه أردوغان ومنحه مبررًا للتدخل بحجة حماية المدنيين”.

وأضاف المسمار، كما أن هدفها “تأليب الشارع في طرابلس ضد القوات المسلحة من جهة أخرى بهدف استقطاب عدد أكبر من المقاتلين بسبب عزوف شباب العاصمة عن القتال مع المليشيات وفرار وموت عدد كبير من المليشيات السورية وامتناع عدد آخر عن التوجه من شمال سوريا إلى ليبيا”.

وأعربت القيادة عن أملها سلامة المدنيين الذين تعرضوا للقصف، إذ أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق إصابة 14 شخصًا جراء القصف. وأظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها على مواقع التواصل نشوب حرائق بعدد من السيارات جراء سقوط القذائف عليها.

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  • افلاس الخوان معروف فعقب قصف الجيش لاهدافهم العسكرية فى غابة النصر بدقة عالية يقوم بقصف اهداف مدنية لتشويه صورة الجيش الوطنى وللتغطية على ضحاياهم من المليشيات

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  • A key & so very important point behind this brutal and awful attack on many civilians is that the diseased Turks have no friends and it was never their intended goal to protect Libyans or else, their mere goal is to keep their dirty hands/minds on a key nation with a very strategic location and flow of OIL
    The MIT became so very close (one big family) with ISIS in Syria & else in order to murder the Kurds and else. They are the most evil & selfish, ugly savages & diseased creatures have ever existed on land. Go no further, you could easily see the same makeup & behavior from their leftovers in Misrata; ugly & selfish thugs who wanted it all where they killed & murdered many innocent people in Tripoli, Derna, Algubah, Bersess, Benghazi, Baraak & else– to sum it up, Turks & Misratees have rotten & diseased, criminal DNA

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