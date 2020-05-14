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القصف العشوائي يطال عدة مناطق في طرابلس

تم النشر منذُ 19 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ في طرابلس، سقوط قذائف على مستشفى شارع الزاوية وطريق السور بالقرب من مسجد بدر، وأن فرق الإنقاذ والطوارئ توجهت للمكان.

وأفادت بلدية أبوسليم، أن أحياء بالبلدية تعرضت للقصف العشوائي على الآمنين، كما تعرضت منطقة طريق السور المكتضة بالسكان، لسقوط قذائف وأسفرت عن دمار للممتلكات العامة والخاصة للمواطنين من بيوت وسيارات واشتعال النيران في البعض منها.

وأظهرت مقاطع فيديو وصورا نشرتها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، الدمار والنيران التي لحقت بالمواقع التي تعرضت للقصف.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • هذي كتائب صلاح بادي المطلوب من البحث الجنائي الليبي والشرطة القضائية الليبية والي يدافع عليهم وزير الداخلية الحالي الباش أغا …!!! والي فرط فأمن العاصمة .. يسأل على سعر العملة ..!! ماعمرنا سمعنا بوزير داخلية يسأل على سعر صرف عملة .. استحوذ عليها بالسلاح مع جماعته …!!!
    كل وااحد منهم ابعتوه إلى أبوه وأمه ـ لمصراتة غادي إلي جاي من مالطا وإلي كان مسجون فإيطاليا والي تهريب حبوب مخدرات يطلعوا فيهم من فودرات السيارات واللوحات المعدنية قالي خدمة موبايلي ….~!!!! ماسمعناهمش بيهم يخربوا في مصراتة …!!
    كلموا البحث الجناءي بطرابلس دوريات مسلحة بالتعاون مع قوات الردع الليبية .

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  • .افلاس المليشيات العثمانية الغبية للتغطية على غضب الاهالى من خفض مرتباتهم لدفعها للمرتزقة بعد شح الموارد المالية بعد اغلاق النفط والخوف من انتفاضة شعبية بطرابلس ضد المرتزقة الذين نهبوا اموالهم لهذا نرى باشاغا يدعوا للمصالحة لان القادم اسوء مع نفاذ الاختياطى وتوقف صرف المرتبات بالكامل

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