القصف العشوائي يطال عدة مناطق في طرابلس

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ في طرابلس، سقوط قذائف على مستشفى شارع الزاوية وطريق السور بالقرب من مسجد بدر، وأن فرق الإنقاذ والطوارئ توجهت للمكان.

وأفادت بلدية أبوسليم، أن أحياء بالبلدية تعرضت للقصف العشوائي على الآمنين، كما تعرضت منطقة طريق السور المكتضة بالسكان، لسقوط قذائف وأسفرت عن دمار للممتلكات العامة والخاصة للمواطنين من بيوت وسيارات واشتعال النيران في البعض منها.

وأظهرت مقاطع فيديو وصورا نشرتها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، الدمار والنيران التي لحقت بالمواقع التي تعرضت للقصف.

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