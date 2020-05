تشهد معظم المناطق في ليبيا وصول موجة الحر

إلى ذروتها اليوم الخميس مع توقعات بانكسارها الجمعة.

وتتراوح درجات الحرارة

في أغلب مناطق البلاد ما بين 36-40 درجة باستثناء ساحل الجبل الأخضر وطبرق حيث تكون الأجواء

معتدلة نتيجة الرياح الشرقية.

وفي الشمال الغربي تتراوح درجات الحرارة مابين 40-44 درجة وتصل 45-46 بدواخل سهل الجفارة.

هذا ويتوقع أن تنكسر موجة الحر بشكل تدريجي

بمناطق الساحل

الغربي بداية من الجمعة إلا أنها تتواصل في أغلب المناطق لمدة ثلاثة أيام قادمة.

ومن المتوقع

هبوب القبلي أيضا على مناطق واسعة من الدواخل يؤدي الى اثارة الغبار بها .

The post الأحوال الجوية… موجة الحر تصل لذروتها في أغلب المناطق appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24