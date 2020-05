تحويل 28 من العائدين للبلاد للحجر الصحي بسبب عدم اكمالهم للشروط المطلوبة ف

أعلن مدير مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ مطار

مصراتة الدولي عبدالحميد قرقد، ليلة الخميس، تحويل 28 مسافرا إلى الحجر الصحي نظرا

لعدم استيفائهم الشروط المطلوبة لاستكمال إجراءات العودة.

وأوضح قرقد أن المنفذ

استقبل منذ بداية عودة العالقين بالخارج 19 رحلة جوية, 18 رحلة قادمة من اسطنبول ,

ورحلة واحدة قادمة من مدريد.

وأضاف قرقد أن

مطار مصراته في صدد استقبال رحلات أخرى الفترة المقبلة من تونس ودول أوروبية.

وبين قرقد أن

العمل على رقابة المسافرين صحيا تتم من قبل مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ

مطار مصراتة التابع للمركز الوطني لمكافحة الأمراض وبالتعاون مع لجنة الأزمة

لمكافحة فيروس كورونا ببلدية مصراتة.

