أنقرة تواصل الزج بأطفال سوريا في القتال في ليبيا

أكد المرصد السوري مواصلته لمواكبة ورصد ومتابعة عملية نقل المقاتلين التي تقوم بها تركيا من الأراضي السورية إلى داخل الأراضي الليبية، مع استمرار العملية على قدم وساق وتصاعد قضية تجنيد الأطفال من قبل الفصائل الموالية لأنقرة وإرسالهم للقتال في ليبيا.

وقال المرصد وفقا لموقعه الرسمي إن الكثير من الأطفال ممن هم دون سن الثامنة عشرة يذهبون من إدلب وريف حلب الشمالي إلى عفرين بحجة العمل هناك في بداية الأمر، ومنهم من ذهب دون علم ذويه ليتم تجنيدهم بعفرين من قبل الفصائل الموالية لتركيا وإرسالهم للقتال إلى جانب حكومة الوفاق في معاركها ضد القوات المسلحة.

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