مكتب الرقابة الصحية الدولية مصراتة يعلن تحويل 28 مسافرا ليبيا إلى الحجر الصحي

أفاد مدير مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ مطار مصراتة الدولي عبدالحميد قرقد، إن المنفذ استقبل منذ بداية عودة العالقين بالخارج 19 رحلة جوية, 18 رحلة قادمة من اسطنبول , ورحلة واحدة قادمة من مدريد.

وأوضح قرقد في تصريح لمكتب الإعلام والتوثيق بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، أن مطار مصراتة في صدد استقبال رحلات أخرى الفترة المقبلة من تونس ودول أوروبية.

وعن الإجراءات التي اتخذها مكتب الرقابة الصحية الدولية بالمنفذ , أشار مدير مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ مطار مصراتة الدولي، أنه تم تحويل 28 مسافرا إلى الحجر الصحي نظرا لعدم استيفاء الشروط المطلوبة لاستكمال إجراءات العودة.

وأضاف قرقد في تصريحه، أن العمل على رقابة المسافرين صحيا تتم من قبل مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ مطار مصراتة التابع للمركز الوطني لمكافحة الأمراض وبالتعاون مع لجنة الأزمة لمكافحة فيروس كورونا ببلدية مصراتة.

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