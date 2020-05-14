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أباظة: ليبيا أصبحت مقبرة لقيادات الإرهابيين الموالين لتركيا

تم النشر منذُ 18 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أكد وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري أحمد أباظة أن الأراضي الليبية أصبحت مقبرة لكل الغزاة والإرهابيين التابعين للنظامين الإرهابيين التركي والقطري بعد نجاح الجيش الوطني الليبي في قتل وتصفية قائد الفيلق الثاني الموالي لتركيا في محور عين زارة.

وقال أباظة في بيان له اليوم إن نجاح الجيش في تصفية قيادات ورؤوس الخلايا الإرهابية والمليشيات المسلحة والمرتزقة سيساعد كثيرا فى إحداث هزة عنيفة لبقايا وذيول الخلايا الإرهابية داخل الأراضي الليبية، مطالبا المجتمع الدولي بتقديم النظامين التركي والقطري إلى المحاكمة العاجلة أمام المحكمة الجنائية الدولية.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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