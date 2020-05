أفادت مصادر

إعلامية اليوم الخميس بتحديد مواعيد رحلات إعادة الليبين العالقين في الخارج.

وأوضحت المصادر

أن رحلات إعادة العالقين ستتجه إلى تونس و4 دول أوروبية أخرى.

وأوضحت أن اليوم

الخميس سيشهد اتجاه 3 رحلات رحلات لتونس عبر الخطوط الجوية الإفريقية وخطوط طيران الاجنحة.

وأضافت أن يوم

الأحد المقبل الموافق 17/05/2020 سيشهد انطلاق رحلة نحو برلين على متن الخطوط

الجوية اللييبية لإعادة العالقين هناك.

وتنطلق يوم الاثنين

18/05/2020 رحلة لجمهورية تشيكيا يليها رحلة أخرى يوم الثلاثاء 19/05/2020 لإعادة الليبين العالقين في كييف بأوكرانيا .

ويشهد يوم الجمعة 22/05/2020 رحلة للعاصمة البريطانية لندن

لإعادة العالقين هناك.

The post الإعلان عن مواعيد رحلات إعادة الليبيين العالقين في الخارج appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24