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الإعلان عن مواعيد رحلات إعادة الليبيين العالقين في الخارج

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أفادت مصادر
إعلامية اليوم الخميس بتحديد مواعيد رحلات إعادة الليبين العالقين في الخارج.

وأوضحت المصادر
أن رحلات إعادة العالقين ستتجه إلى تونس و4 دول أوروبية أخرى.

وأوضحت أن اليوم
الخميس سيشهد اتجاه 3 رحلات رحلات لتونس عبر الخطوط الجوية الإفريقية وخطوط طيران الاجنحة.

وأضافت أن يوم
الأحد المقبل الموافق 17/05/2020 سيشهد انطلاق رحلة نحو برلين على متن الخطوط
الجوية اللييبية لإعادة العالقين هناك.

وتنطلق يوم الاثنين
18/05/2020 رحلة لجمهورية تشيكيا يليها رحلة أخرى يوم الثلاثاء  19/05/2020 لإعادة الليبين العالقين في كييف بأوكرانيا .

ويشهد يوم  الجمعة 22/05/2020 رحلة للعاصمة البريطانية لندن
لإعادة العالقين هناك.

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