أفادت مصادر

إعلامية اليوم الخميس بأن هناك شبه اتفاق على تسمية وزيرة خارجية غانا السابقة حنا

تيته كمبعوثة أممية إلى ليبيا خلفا لغسان سلامة.

وأوضح المصادر

أن المشاورات لم تشهد أي اعتراضات على تعيين تيته التي سبق وأن عملت مبعوثة للأمم

المتحدة لدى الاتحاد الأفريقي.

