اخبار ليبيا الان

مركز الطب الميداني: استقبلنا 14 حالة نتيجة سقوط القذائف العشوائية في طرابلس

تم النشر منذُ 37 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن مركز الطب الميداني والدعم، أن فريقه الطبي استقبل بمستشفى طرابلس المركزي بشارع الزاوية،  14 حالة مدنية نتيجة سقوط قذائف عشوئية على منطقة طريق السور وداخل مستشفى طرابلس المركزي، في قسم الانف والادان والحنجره وقسم الجلدية.

وأوضح المركز، أن علمية الإسعاف قد تمت عن طريق جهاز الإسعاف والطواري ومتطوعي الهلال الأحمر طرابلس وبعض المواطنين.

وأشار مركز الطب الميداني والدعم، أن القذائف تسببت  في إصابات متفاوتة لعدد من الجرحى، الذين تم إسعافهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك