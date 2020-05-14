مركز الطب الميداني: استقبلنا 14 حالة نتيجة سقوط القذائف العشوائية في طرابلس

أعلن مركز الطب الميداني والدعم، أن فريقه الطبي استقبل بمستشفى طرابلس المركزي بشارع الزاوية، 14 حالة مدنية نتيجة سقوط قذائف عشوئية على منطقة طريق السور وداخل مستشفى طرابلس المركزي، في قسم الانف والادان والحنجره وقسم الجلدية.

وأوضح المركز، أن علمية الإسعاف قد تمت عن طريق جهاز الإسعاف والطواري ومتطوعي الهلال الأحمر طرابلس وبعض المواطنين.

وأشار مركز الطب الميداني والدعم، أن القذائف تسببت في إصابات متفاوتة لعدد من الجرحى، الذين تم إسعافهم.

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