مصراتة تشهد استعدادات لافتتاح مختبر معملي للكشف عن كورونا

يستعد المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع مصراتة، لافتتاح مختبرٍ يقوم بفحص العينات المعملية أبرزها عينات الكشف عن فيروس كورونا.

وأوضح المركز، أن عملية الافتتاح الرسمي للمختبر، تعتمد على الانتهاء من عملية معايرة نتائج العينات الصادرة بنتائج المختبر المرجعي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض بطرابلس.

وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أن عملية معايرة نتائج التحاليل المختبرية تتم عن طريق مقارنة نتائج عينات مختبر حديث المنشأ بمختبر مرجعي.

وتأتي هذه الخطوة، لزيادة قدرة المركز الوطني لمكافحة الأمراض على فحص المزيد من العينات للكشف عن فيروس كورونا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية