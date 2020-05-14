إيطاليا تؤكد على “انسجام وجهات النظر” بين روما والجزائر حول ليبيا

أكدت الحكومة الايطالية على 1ان هناك “انسجام في وجهات النظر”، بين روما والجزائر، حول الأزمة الليبية.

ويأتي تأكيد الحكومة الإيطالية، خلال مكالمة هاتفية بين نائبة وزير الخارجية الإيطالي، مارينا سيريني ووكيل وزارة الخارجية الجزائرية، رشيد بلادهان، وفقا لما نقلته وكالة آكي الإيطالية.

وشددت المسؤولة الايطالية، خلال المكالمة، على التزام بلادها القوي في “جهود وقف إطلاق النار واستئناف الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة ، ضمن مخرجات مؤتمر برلين، الذي عُقد في يناير الماضي.

وأشارت نائبة وزير الخارجية الإيطالي: على “ضرورة المضي في أقرب وقت ممكن بتعيين الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا”.

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