أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة فيروس

كورونا ببلدية مصراتة، عن عدم تسجيل إصابات جديدة بكورونا يوم أمس الأربعاء في البلدية.

وقالت اللجنة في بيان لها نشرته عبر صفحتها على موقع التواصل

الاجتماعي “فيسبوك” إن مركز الزروق استقبل4 حالات، وتم تحويلها إلى فريق الرصد

والتقصي والاستجابة السريعة لأخذ مسحات مخبرية وارسالها الى المركز الوطني لمكافحة

الأمراض.

وأضافت اللجنة أن مركز المقاصبة للكشف المبكر قام بالكشف

على حالة واحدة وغادرت المركز ولا تعاني من أعراض فيروس كورونا، مشيرة إلى أن فريق

الرصد والتقصي والاستجابة السريعة قام بسحب 23 مسحة أنفية بلعومية لمجموعة من الحالات

المشتبه في إصابتها بكورونا.

وتابعت اللجنة أن فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة

أعلن أن المسحات التي تم سحبها الثلاثاء وعددها 38 مسحة كانت نتائج التحاليل سالبة،

لافتة إلى أن مركز العزل والإيواء لم يسجل دخول حالات يوم أمس الأربعاء.

وأشارت اللجنة إلى أن مركز الكشف والعزل بالمعهد القومي للأورام

قام بالكشف علي حالتين اشتباه، وتم تحويلها إلى فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة

لأخذ مسحات مخبرية وارسالها الى المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

The post مصراتة: سلبية نتائج 38 حالة اشتباه بفيروس كورونا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

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