ضبط 7 سودانيين بتهمة تهريب السيارات في بنغازي

ضبط أفراد قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي سبعة أشخاص يحملون الجنسية السودانية؛ لقيامهم بتهريب السيارات إلى السودان.

بداية الواقعة كانت بالقبض على شخصين يستقلان سيارة «هونداي أتوز» ولا يحملات أي مستندات شخصية، واعترفا بأنهما يقومان بتهريب السيارات إلى دولة السودان، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

وقال المتهمان أنهما يعملان مع خمسة أشخاص آخرين، إذ يهربون السيارات ويبيعونها في السودان، كما أفادا بأنهما دخلا إلى البلاد عبر الهجرة غير الشرعية.

وأعدت وحدة تحريات بقسم البحث الجنائي في المديرية كمينا لباقي المتهمين، واستطاعت أن تضبطهم جميعا، واعترفوا بتورطهم في تهريب السيارات، واتخذت الإجراءات القانونية معهم، وأحيلوا إلى النيابة العامة.

وأمس الأربعاء، تمكن قسم شرطة النجدة بمديرية أمن بنغازي من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بمنطقة سيدي اخريبيش، بعد تلقيه شكاوى عدة بشأن وقوع سرقات للسيارات في المنطقة، ليوجه حملة أمنية مكبرة لها أمس الثلاثاء، والتي أعدت كمينا للمتهمين، وضبطتهم متلبسين خلال تنفيذهم عملية سرقة.

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