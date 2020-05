أعلنت مديرية أمن شحات، الأربعاء، إنهاء مواطني المدينة العائدين

من مصر والبالغ عددهم 79 شخصًا فترة الحجر الصحي المحددة بـ14 يومًا، وخروجهم من المنتجعات

المخصصة للحجر بعد ثبوت خلوهم من فيروس كورونا.

وأوضحت المديرية في منشور لها بموقع التواصل الاجتماعي

فيسبوك، أن فريق أطباء من مركز التقصي والرصد شحات أجرى فحوصات طبية أخيرة للكشف عن

فيروس كورونا للعائدين من مصر قبل مغادرتهم مقر الحجر الصحي، وأثبتت خلوهم جميعًا من

الفيروس بعدما ظهرت نتائج التحليل سلبية.

The post شحات : خروج العائدين من مصر إلى البلدية بعد انتهاء مدة الحجر الصحي appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24