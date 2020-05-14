«تعليم الوفاق» تطرح استبيانات بشأن التعليم عن بعد خلال أزمة «كورونا»

طرحت وزارة التعليم في حكومة الوفاق، اليوم الخميس، عدة استبيانات بشأن عملية التعليم عن بعد خلال أزمة فيروس كورونا المستجد.

واستهدفت الاستبيانات المعلمين والمفتشين التربويين وأولياء الأمور والطلاب، حسب صفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقالت الوزارة، في استبيان المعلمين، أنها تهدف إلى التعرف على وجهات نظرهم وآرائهم في الدروس التعليمية المعروضة عبر القنوات المرئية؛ بهدف تحسين الإجراءات.

وبالنسبة لاستبيان أولياء الأمور، قالت إنها تهدف إلى الحصول عى ردود فعل بشأن عملية التعليم عن بعد، ومعرفة التحديات التي يواجهونها خلال الأزمة، ما يسهم في تصميم البرامج والأنشطة المستقبلية التي تخدم احتياجات أبنائهم.

وسعت الوزارة إلى التعرف على آراء الطلاب بشأن الدروس المعروضة من خلال استبيانهم، وقد دعتهم إلى قراء السؤال جيدا قبل الإجابة، والاستعانة بأحد أفراد أسرتك أن أمكن.

والثلاثاء الماضي، أعلنت وزارة التعليم في حكومة الوفاق، إطلاق منصة التعليم عن بعد التي تختص بمرحلة التعليم العام، وتأتي في إطار جهود الوزارة لضمان استمرارية العملية التعليمية، في ظل غلق المدارس، ضمن التدابير والإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس.

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