ضبط 7 سودانيين لقيامهم بتهريب السيارات في بنغازي

أعلن قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي، اليوم

الخميس، عن ضبط 7 أشخاص يحملون الجنسية السودانية؛ لقيامهم بتهريب السيارات إلى السودان.

وأوضحت المديرية في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي

“فيسبوك” أن بداية الواقعة كانت بالقبض على شخصين يستقلان سيارة “هونداي أتوز”

ولا يحملان أي مستندات شخصية، واعترفا بأنهما يقومان بتهريب السيارات إلى دولة السودان،

مشيرين إلى أنهم دخلوا إلى البلاد عبر الهجرة غير الشرعية.

وأعدت وحدة تحريات بقسم البحث الجنائي في المديرية كمينا

لباقي المتهمين، واستطاعت أن تضبطهم جميعا، واعترفوا بتورطهم في تهريب السيارات، واتخذت

الإجراءات القانونية معهم، وأحيلوا إلى النيابة العامة.

