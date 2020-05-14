الأمم المتحدة: مهمة إختيار مبعوث جديد في ليبيا عملية معقدة

ليبيا – أكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في نيويورك أن المباحثات حول تعيين مبعوث جديد للأمين العام في ليبيا خلفا لغسان سلامة الذي استقال في مارس الماضي جارية على قدم وساق.

دوجاريك وفي تصريح لموقع “العربي الجديد” القطري أمس الأول وردا على أسئلة عما إذا كان الأمين العام في اتصال مع القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر أو غيره من الأطراف الليبية، قال دوجاريك: “لا علم لي بوجود اتصال مباشر بين الأمين العام وحفتر ما يمكنني قوله هو أن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا موجودة تحت قيادة القائمة بأعمال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامزوهي في اتصال مستمر مع جميع الأطراف وتبعث رسالة تطالب بوقف الهجمات وحماية المدنيين والعودة إلى المحادثات السياسية”.

وحول السبب وراء التأخر باختيار ممثل للأمين العام لليبيا قال: “يمكنني وصف ذلك بعبارة ملطفة بأنه عملية معقدة”، مضيفًا أنها “تشمل دون شك الأمين العام للأمم المتحدة لكنها تشمل دولا أعضاء في الأمم المتحدة كما مجلس الأمن”.

واستطرد دوجاريك:” في نهاية المطاف ما نريده هو تعيين ممثل خاص تدعمه جميع الأطراف المعنية ونحن في خضم هذه العملية وسنستمر إلى أن نتمكن من ذلك ولا يخفى على أحد أننا كنا قريبين من التوصل لتعيين مندوب خاص لليبيا (وزير الخارجية الجرائري السابق رمطان لعمامرة) إلا أن ذلك لم يتم بسبب اعتراضات بعض الدول لكننا مستمرون بالتحرك بالاتجاه الصحيح”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية