خبير عسكري سوري: تجنيد تركيا لـ 150 طفلا سوريا للقتال في ليبيا جريمة جديدة لأردوغان

ليبيا – قال الخبير العسكري السوري علي مقصود إن تجنيد تركيا لـ 150 طفلا سوريا للقتال في ليبيا جريمة جديدة تضاف إلى السجل الإجرامي للنظام التركي الإخواني بقيادة رجب طيب أردوغان.

مقصود وفي تصريح لصحيفة “الوطن” المصرية أمس الأربعاء أوضح أن مسألة تجنيد تركيا للأطفال للقتال في صفوف الإرهابيين عرف لديهم وتم رؤية ذلك في سوريا،مشيرا إلى أن أردوغان يتاجر الآن بأوضاع وآلام الأطفال نتيجة الحرب التي كانوا سببا فيها ويدفعونهم للقتال في ليبيا.

وشدد الخبير العسكري السوري على أن تجنيد الأطفال جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب تستوجب أن تكون هناك عقوبات دولية على نظام أردوغان ومحاكمته.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية