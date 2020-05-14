نادي العين يؤكد دعمه للبرلمان والجيش الليبي

بوابة إفريقيا الإخبارية – همسة يونس |

14 May, 2020

التقى رئيس مجلس النواب عقيله صالح، أمس الأربعاء، مع مجلس إدارة نادي العين بمدينة القبه وعدد من المشجعين ورياضيين من النادي.

وأوضح المستشار الاعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي، في تصريح خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه، أن الوفد قدم لرئيس مجلس النواب درعا تقديرا لجهوده التي قدمها خدمة للشباب والرياضة في جميع مجالاتها، وتم تلاوة بيان من نادي العين أكدوا فيه دعمهم ومساندتهم لمجلس النواب برئاسة عقيله صالح وللجيش الليبي في حربه على الإرهاب والفوضى، مرحبين بما ورد في مبادرة رئيس مجلس النواب التي طرحها وقدمها للشعب الليبي لحل الأزمة الراهنة.