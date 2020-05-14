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مطار مصراتة يستعد لاستقبال أولى رحلات إعادة العالقين في تونس

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

يستقبل مطار مصراتة الدولي، اليوم الخميس، أولى رحلات إعادة المواطنين العالقين في تونس.

وطرحت إدارة المطار جدول برحلات إعادة العالقين في الخارج، إذ ستتوجه رحلة إلى برلين يوم الأحد المقبل، وأخرى إلى تشيكيا يوم الإثنين المقبل، حسب بيان على صفحة المطار بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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وستسير رحلة أخرى يوم الثلاثاء المقبل لإعادة العالقين في كييف، إضافة لرحلة يوم الجمعة المقبل إلى لندن.

15 ألف عالق
وقدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، عدد العالقين في الخارج بنحو 15 ألف مواطن، موزعين على 45 دولة أوروبية وأفريقية.

وشكل المجلس في 20 أبريل الماضي، لجنة رباعية لمتابعة إعادة العالقين بالخارج، التي وضعت آلية لرجعوهم، تتمثل في أخذ إجراء تحليل لهم عبر جهاز «PCR» للكشف عن فيروس كورونا المستجد، ثم تطبيق عزل صحي شامل لهم هناك مدته 14 يوما، قبل عودتهم إلى ليبيا.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليق

  • Avatar يقول د ا ع لأهلنا بليبيا الشقيقة ان شاء الله سيهزم الجمع ويولون الدبر-عودة الارهابين من تركيا علي طائرات من تونس:

    بعد نجاح الجيش العربي الليبي في ضرب مطارات معتيقة
    اردوغان اللص يرسل دواعشه الي تونس ومنها يعودون تحت ستار طائرات تونسية
    وقبلها تنزل طائرات تركية ايضا بجربة جنوب تونس
    وسلم لي علي قيس بن سعيد
    بن الغنوش
    وارجو من جيشنا وطائراتنا الليبية
    مراقبة محاولات تسلل الارهابيين
    من تونس للحدود الليبية
    فهذه خطة الكلب اردوغان الحرامي
    ليقترب من الوطية
    نظفوا المنطقة اول بأول من كلاب اردوغان اللص الجعان لاموال
    شعبنا الليبي
    وقريبا ان شاء الله ستنضف ليبيا من وباء اردوغان واتراكه وعملائه خونة المنطقة
    وكذلك خونة ليبيا بمصراتة
    -ألا إن نصر الله قريب
    صدق الله العظيم

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