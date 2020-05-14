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المرصد السوري: الجيش الليبي يعامل أسرى مرتزقة أردوغان بشكل إنساني

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

نفى المرصد السوري لحقوق الإنسان، صحة الأنباء التي تم تداولها حول تسليم أسرى من “مرتزقة أردوغان” لدى الجيش الليبي إلى النظام السوري، أو استلام أسرى لدى الأخير من الجنسية الليبية ممن كانوا يقاتلون في سورية، وذلك بحسب ما نقله المرصد السوري عن مصادر قيادية رفيعة المستوى في الجيش الليبي.

وقال المرصد السوري، في تصريح خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه، “إن ذات المصادر أضافت بأنه وعلى الرغم من أن المقاتلين الموالين لتركيا ممن وقعوا بيد الجيش الليبي، لا تنطبق عليهم اتفاقية جنيف حول أسرى الحرب باعتبار أنهم مرتزقة، إلا أنهم -أي الجيش الليبي” يعاملهم بشكل إنساني كأسرى حرب”، على حد قول المصدر.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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