وزير خارجية مصر الأسبق: هناك تنسيق لا غبار عليه للتعامل مع البلطجة التركية في ليبيا والمنطقة

ليبيا – قال وزير الخارجية المصري الأسبق محمد العرابي إن البيان الخماسي المشترك يؤكد أن هناك تنسيقا لا غبار عليه للتعامل مع ما وصفها بـ”البلطجة التركية”وأراد لفت أنظار العالم لخطورة الجرائم التي ترتكب.

العرابي وفي تصريح لصحيفة “العرب”اللندنية “أمس الأربعاء أضاف أن صدور البيان متأخرا بعض الشيء وبعد أن تمكنت أنقرة من الدفع بالآلاف من العناصر الإرهابية إلى ليبيا لا يقلل من أهميته لكنه يستوجب تنفيذ محتواه على الأرض وبلورة مواقف جادة كي يتمكن المجتمع الدولي من ردع أنقرة التي لا تأبه بالإدانات المتعددة.

وأشار إلى أن أنقرة لم تنصع للإرادة الدولية منذ عقد مؤتمر برلين في يناير الماضي وما تمخض عنه من مخرجات مهمة وأي تحركات دبلوماسية لابد أن تتكاتف معها تحركات على مستوى أكبر من خلال الأمم المتحدة.

وزير الخارجية نوّه إلى أن محاولات الاتحاد الأوروبي لوقف تدفق السلاح إلى ليبيا عبر البحر المتوسط لن تأتي بثمار جيدة مع امتلاك أنقرة العديد من الحيل التي تمكنها من الدفع بميليشيات إرهابية وعناصر من المرتزقة إلى ليبيا وتسلحيهم عبر طرق مختلفة.

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