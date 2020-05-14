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داخلية الوفاق تستنكر قصف مستشفى طرابلس

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعربت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق، عن استنكارها للقصف العشوائي الذي تعرضت له مستشفى طرابلس المركزي بشارع الزاوية، وعدد من الأحياء السكنية بالعاصمة طرابلس. 

وأكدت الوزارة، في بيان أصدرته، أن هذه الأفعال الإجرامية المتكررة تعد انتهاك صارخ للقوانين الدولية والإنسانية التي تجرم هذه الأفعال والتي تعتبر جرائم حرب من الدرجة الأولى.

وكانت القيادة العامة للجيش الليبي، قد نفت في بيان لها، تنفيذها أي عمليات قصف لمنطقة شارع الزاوية ومحيط مستشفى طرابلس المركزي ومنطقة طريق السور وشارع الجمهورية والمناطق المجاورة، والتي سقط عليها قبل قليل وابل من القذائف.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • باشاغا يقتل القتيل ويمشى فى جنازته فلدى باشاغا سابقتين فى قتل المدنيين واحدة وثقتها الامم المتحدة لقيام جنود من وزارة داخلية باشاغا باطلاق النار على مهاجرين غير شرعيين وقتلت عدد كبير منهم لمنعهم من الخروج اثناء غارة جوية على مخزن اسلحة مجاور وفى سابقة اخرى شارك فيها السراج وباشاغا وجويلى وقدموا ادلة ادانتهم عندما ذهبوا الى موقع الجريمة فى ابوسليم بعد دقائق فى منطقة كانت خارج نطاق الجيش الوطنى وقتها وذهابهم الى هناك يعنى ان اطلاق النار تحت سيطرة ومن غير المنطقى ان يذهب ربع دستة اشرار لموقع مستهدف من الجيش الوطنى وما حدث فى شارع الزاوية ياتى بعد قصف الجيش لمواقع عسكرية لغنيوة فى غابة النصر غرب شارع الزاوية والقريب منها وماالهدف اصلا من ضرب الجيش لمستشفى وبجوارها هدف ثمين وهو البريد المركزى مركز الاتصالات الرئيسى او يقصف مبنى وزارة الداخلية شمال غرب شارع الزاوية بطريق المطار بالقرب من قورجى وهو فى مرمى النيران للجيش للوطنى

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