داخلية الوفاق تستنكر قصف مستشفى طرابلس

أعربت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق، عن استنكارها للقصف العشوائي الذي تعرضت له مستشفى طرابلس المركزي بشارع الزاوية، وعدد من الأحياء السكنية بالعاصمة طرابلس.

وأكدت الوزارة، في بيان أصدرته، أن هذه الأفعال الإجرامية المتكررة تعد انتهاك صارخ للقوانين الدولية والإنسانية التي تجرم هذه الأفعال والتي تعتبر جرائم حرب من الدرجة الأولى.

وكانت القيادة العامة للجيش الليبي، قد نفت في بيان لها، تنفيذها أي عمليات قصف لمنطقة شارع الزاوية ومحيط مستشفى طرابلس المركزي ومنطقة طريق السور وشارع الجمهورية والمناطق المجاورة، والتي سقط عليها قبل قليل وابل من القذائف.