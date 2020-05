أوحيدة : ليبيا دولة ذات سيادة ومن يعيثون فسادا بها هدفهم اموالها المجمدة

قال الصحفي الليبي على أوحيدة، الأربعاء، أن من يعبثون بوحدة المجتمع الليبي ويعيثون فسادا في البلاد، هدفهم الأموال الليبية المجمدة، مؤكدا على أنه عند الاستيلاء عليها سينتهي دور رئيس حكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج.

وأكد أوحيدة في سلسلة تغريدات له، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن ليبيا دولة ذات سيادة، وثرواتها ستكون لشعبها، ولن تتنازل عن حقوقها.

وأضاف أوحيدة أن الذين يقفون مع تركيا و السراج اليوم سوف يدركون قريبا أن ليبيا لم تكن بحاجة لهم أبدا، وأنهم مجرد أقزام، على حد قوله.

