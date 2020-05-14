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تفاهم إيطالي جزائري حول ضرورة تجاوز الأزمة الليبية

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكدت الحكومة الايطالية على انسجام وجهات النظر بين روما والجزائر بشأن تجاوز الازمة الليبية وذلك في اعقاب مكالمة هاتفية أمس الاربعاء بين نائبة وزير الخارجية في الحكومة الايطالية مارينا سيريني ووكيل وزارة الخارجية الجزائرية رشيد بلادهان.

المسؤولة الايطالية وخلال المحادثة الهاتفية شددت على التزام بلادها القوي في جهود وقف إطلاق النار واستئناف الحوار السياسي بقيادة الأمم المتحدة في إطار ما تم اقراره خلال مؤتمر برلين في كانون الثاني ناير الماضي، فضلا عن ضرورة المضي في أقرب وقت ممكن بتعيين الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا.

وفي سياق آخر، اشارة إلى الحالة الممتازة للعلاقات الثنائية بين إيطاليا والجزائر اتفقت سيريني وبلادهان على أهمية إعادة إطلاق التعاون السياسي والاقتصادي والأمني ​​من خلال تنظيم اجتماعات رفيعة المستوى بين حكومتيهما بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك بمجرد أن تسمح الظروف الصحية في البلدين بذلك.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • مع احترامي لبعض القرّاء للتعليق في هذا الشهر المبارك –
    فقط لاعلام مجاهدين الجزاءر الي يحملوا السلاح ويدافعوا عالمساجد – لكن بنقول تصحيح الخبر:

    -يهود إيطاليا المنفيين – يحاولون تزويج بناتهن من يهود الجزاءر المنفيين في فرنسا –
    وقامت كلبة حقيرة إعلامية من جماعة حزب الله اللبناني / ومرتدة يهودية من اليمن ومع سعوديات قطريات ولبنانياات وسوريات من إيطاليا وفرنسا وتونس – بإعطاء أهداف بطاءرات اسراءيلية لتستدهدف المدنيين في بعض مناطق اليمن وليبيا والحدود السورية – وقامت الحقيرات داعاة السلام الهاربات بالنزول الى ارض اليمن بالتعاون مع عملاء الامارات تحت غطاء والأغاثة الدولية وتصوير جراءم الحرب التي ارتكبوها ضد الأطفال والنساء والمدنيين –
    – وهربت احداهمام ع الطاقم الأغاثي الى إيطاليا والأخرى لفرنسا وألمانيا – وفتحوا معارض للصور يعرض الأطفال الموتى والجرحى اليمنيين والليبيين والسوريين – في افتتاح المعرض الاخواني الاجرامي باسم حرية المراءة -لكي يفوزوا بلجوء سياسي في الدول الأوروبية بدماء الأبرياء داخل بلادهم – برعاية قطرية …!!!
    فلا احد من العقلاء الوطنين ان يرى احقر وأحط من هذه النوعية من المخلوقات و الخونة والخاءنات .

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