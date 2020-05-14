هريدي: أردوغان إستغل الوضع الدولي الراهن وضاعف عمليات حشد الإرهابيين في ليبيا

ليبيا – أكد مساعد وزير الخارجية السابق السفير حسن هريدي أن غياب العبارات التي تلوّح إلى استخدام القوة ضد أنقرة يبدد الآثار السياسية لأي تحركات دبلوماسية، مشيراً إلى أن التضامن بين القوى الإقليمية أضحى لا يشغل تركيا كثيرا لأنها تمضي في مخططها من دون أن يعترضها أحد عمليا.

هريدي وفي تصريح لصحيفة “العرب” اللندنية أمس الأربعاء أشار إلى أن الإرادة السياسية والإقليمية والدولية لإستخدام القوة ضد أنقرة لا تزال غائبة ما يعطي تركيا المزيد من الارتياح في تحركاتها وهي تدرك صعوبة ممارسة ضغوط حقيقية على الرئيس رجب طيب أردوغان الذي استغل الوضع الدولي الغامض وضاعف من عمليات حشد الإرهابيين في ليبيا.

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