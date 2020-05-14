الطب الميداني: استقبلنا 14 حالة جراء قصف مستشفى طرابلس

أعلن مركز الطب الميداني والدعم، أن الفريق الطبي بمستشفى طرابلس المركزي «شارع الزاوية» استقبل (14) حالة مدنية نتيجة سقوط قذائف عشوائية علي منطقة طريق السور وداخل مستشفى طرابلس المركزي «شارع الزاوية» في قسم الأنف والأذن والحنجرة، وقسم الجلدية.

وأوضح المركز، أنه تم إسعاف جل المصابين عن طريق جهاز الإسعاف والطوارئ ومتطوعي الهلال الأحمر طرابلس، وبعض المواطنين، لافتا إلى أن القذائف تسببت في إصابات متفاوتة لعدد من الجرحى وهم:

1 – عبد الخالق بشير ميلاد 13 سنة

2 – معاد عربى احمد 23 سنة

3 – أحمد حمزة 35 سنة

4 – خالد عبد الله سليمان 38 سنة

5 – خديجة محمد المزوغي 43 سنة

6 – محمد الفيتوري البوعشي 65 سنة

7 – حازم لطفي ابوحجر23 سنة

8 – محمد أحمد سالم 19 سنة

9 – سالم محمد 20 سنة

10 – أصيل عبد الرزاق 24 سنة

11 – تسنيم عبد الله الكراط 27 سنة

12 – أحمد مصطفى اضويله 18 سنة

13 – محمد مصطفى اضويله 19 سنة

14 – أحمد سالم 38 سنة.

كما تسببت هذه القذائف في أضرار مادية للمواطنين.